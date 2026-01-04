Век Семена Урусова: как фронтовик открыл первую промышленную нефть Сибири

100 лет со дня рождения Семена Урусова исполняется 4 января 2026 года. Именно его бригада 21 июня 1960 года получила из скважины № 6 на берегу реки Конды первый в регионе фонтан легкой промышленной нефти с дебитом 300 тонн в сутки.

Семен Урусов прошел путь от рядового солдата до Героя Социалистического Труда. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, воевал в составе 181 го стрелкового полка 291 й стрелковой Гатчинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. За проявленную храбрость в уличных боях за польский город Беутен (Бытом) был награжден медалью "За боевые заслуги". После войны окончил курсы буровых мастеров и посвятил себя геологоразведке.

Первые годы работы в отрасли были непростыми. В воспоминаниях Урусов писал: "Десять лет бесплодных поисков! Трудных, хлопотных, суровых. Оборудование тогда было менее мощное, бурильный инструмент плохой. Бурили ротором. Турбобуров не имели. Аварии на буровых были обычным явлением". Но именно в те годы закладывались основы будущего успеха.

Переломный момент наступил летом 1959 года, когда начальник Тюменского территориального геологического управления Юрий Эрвье вызвал Урусова в Тюмень: "Наша сейсморазведка, – сказал он, – обнаружила в верховьях реки Конды нефтегазоносные структуры. Вот на их открытие мы и собираемся послать вашу бригаду".

Бригада отправилась в таежную глухомань – в поселок Шаим, который тогда даже не был обозначен на карте Тюменской области. Началась напряженная работа: монтаж вышки, бурение первых скважин.

Скважина № 2 дала первые признаки нефти: сквозь налитую в ствол воду пробились блестящие черные пузырьки. С каждой минутой их становилось больше – и вскоре на поверхности зазмеился тонкий ручеек маслянистой жидкости.

"Я не выдержал и закричал что есть духу: "Нефть! Нефть!", – вспоминал позже Семен Урусов. Его возглас стал сигналом для всей бригады: геологи, бурильщики и техники разом заговорили, закричали, бросились обнимать друг друга.

Уверенность в наличии тюменской нефти укрепилась после бурения скважины № 7, которая дала уже около трех кубометров нефти. Но главным триумфом стала скважина № 6. "Забурились здесь в мае 1960 г., а в июне приступили к испытанию. Долго она молчала, не подавала признаков жизни, а потом расщедрилась и наградила нас первым в Западной Сибири фонтаном. 300 кубометров в сутки!" – рассказывал Урусов.

Успех бригады Урусова стал отправной точкой для масштабного освоения нефтяных месторождений Западной Сибири. Уже через месяц приказом Главгеологии РСФСР несколько комплексных геологоразведочных экспедиций были переименованы в нефтеразведочные – это означало официальный переход к целенаправленному поиску нефти и газа.

За выдающиеся успехи в деле открытия и разведки месторождений полезных ископаемых в 1962 году Семену Урусову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". В 1979 году он получил диплом и нагрудный знак "Первооткрыватель месторождения" – за Южно Сургутское месторождение.

Имя Урусова увековечено в названиях улиц в Урае и Пыть Яхе. Он подготовил более 50 бурильщиков и буровых мастеров, став наставником для целого поколения геологов. Его бригада добилась самой высокой в СССР скорости проходки в разведочном бурении, 30 раз занимала призовые места в республиканских соревнованиях и пять раз получала Красное знамя Мингео РСФСР, - сообщает Тюменская линия.