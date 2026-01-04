Потеряли или украли устройство: что делать в такой ситуации

Если устройство было потеряно или украдено, заблокируйте его удаленно. Используйте сервисы поиска смартфона (через аккаунт Apple, Google или подобный), чтобы заблокировать экран и, при необходимости, стереть данные.

"Далее нужно смените пароли. В первую очередь – от электронной почты, затем от социальных сетей, мессенджеров, банковских приложений и облачных хранилищ. Далее заблокируйте банковские карты. Свяжитесь с банком или воспользуйтесь приложением, чтобы временно заблокировать карты и доступ к онлайн-банку", - отметил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Также нужно отключить SIM-карту. Для этого обратитесь к оператору, чтобы заблокировать номер и предотвратить перехват SMS-кодов. Не лишним будет проверить активные сессии и выйти из всех аккаунтов на потерянном устройстве, завершив активные сеансы, - сообщает КП-Тюмень.