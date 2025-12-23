Снег под контролем: в центре Тюмени идёт уборка

12:43 23 декабря 2025
В Центральном административном округе Тюмени с самого утра активно убирают снег.

В администрации Тюмени сообщили, что в дневную смену на улицы вышли 120 дорожных рабочих и 91 единица техники. Работы ведутся на 97 объектах, включая улицы Свердлова, Мелиораторов, Даудельную, Григория Алексеева, Юганский проезд, Цветной бульвар, бульвар Ершова, а также скверы Нефтяников и Исторический.

За уборку отвечает подрядная организация АО "ТОДЭП".

