Культура на высоте: Тюменская область получила высокую оценку

Заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева во время визита в Тюменскую область отметила успехи региона в развитии культурной сферы. Особое внимание она уделила реализации нацпроекта "Семья" и программе "Пушкинская карта". По словам Алексеевой, 93% учреждений культуры области работают с "Пушкинской картой" — это один из лучших показателей в Уральском федеральном округе.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что поддержка культурных проектов остаётся приоритетом для региона. Средства на реконструкцию и строительство учреждений культуры выделяются не только в Тюмени, но и в сельских районах. Региональные достижения отмечены на федеральном уровне: Тюменское музейно-просветительское объединение стало лауреатом премии "Пушкинская карта" как лучший региональный музей.