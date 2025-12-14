Ждать ли Тюменской области наплыва туристов из Индии, рассказала эксперт

Возможность отмены визового режима между Россией и Индией может стать стимулом для роста туристического потока. Пока решение находится на стадии планов.

– При отмене виз турпоток увеличится. Появится направление, куда можно сорваться без долгого планирования, – рассказала руководитель агентства путешествий Полина Быбина.

Для индийских туристов Россия – дружественная страна, но их знания чаще всего ограничиваются Москвой и Санкт-Петербургом. Тюменский регион, по мнению эксперта, может стать для них настоящим открытием благодаря контрастному предложению.

Главным преимуществом является "русская зима"! Для жителей жаркой Индии мороз сам по себе становится уникальным аттракционом. А термальные курорты Тюменской области предлагают идеальное сочетание: холодный воздух и горячие источники.

– Термальные комплексы могут предложить отдых в сибирском формате, что близко индийской культуре ухода за телом, – отмечает Полина Быбина. – Также гостей может заинтересовать историко-культурный кластер. Индийские туристы с большим уважением относятся к наследию. "Императорский маршрут", Тобольский кремль и Музей семьи Николая II – это погружение в глубину российской истории.

Еще одной точкой притяжения может стать промышленный туризм. Тюмень как столица нефтяного края способна предложить гостям экскурсии на месторождения и даже дегустацию знаменитой ухи с нефтью, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Не думаю, что поток будет слишком большим. Прямое авиасообщение у России с Индией налажено в основном с Гоа. Туристам из крупных городов вроде Дели добираться до российских регионов придется с пересадками, а не все к этому готовы, – объясняет Быбина.