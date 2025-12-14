В Ишиме пройдет "Творческая лаборатория"

25 ноября в ишимском мультицентре "Моя территория" проведут открытие проекта "Творческая лаборатория", направленного на развитие творческих способностей жителей города. В программе — тематические лаборатории "Твори", "Воплощай", "Вдохновляй" и заключительный творческий квартирник. Участники смогут проявить фантазию, освоить художественные техники и создать собственные арт-объекты.

Принять участие могут молодые люди от 18 до 35 лет, школьники от 14 до 17 лет, представители городских сообществ, семьи военнослужащих, участвующих в СВО, а также активисты "Движения Первых". Они освоят художественные техники и откроют для себя новые форматы самовыражения, - сообщает КП-Тюмень.

Для участников пройдут 3 творческие лаборатории:

— "Воплощай" — приурочена ко Дню художника. Участники познакомятся с художественными стилями известных авторов и разработают собственные работы, сочетая ручной эскиз и генеративный искусственный интеллект. Финальные арт-объекты напечатают на холстах и представят на выставке "Творческий код" в мультицентре города.

— "Твори" — ишимцы создадут стеклянные ветряные колокольчики, декорированные различными художественными техниками. Изделия подарят ко Дню матери и разместят в парке культуры и отдыха "Березовая роща", сформировав атмосферную инсталляцию.

— "Вдохновляй" — участники познакомятся с историей Тюменского ковра и узнают о культурных традициях региона. После лекционной части состоится мастер-класс в Музее им. П.П. Ершова (ул. Советская, д. 30). На нем каждый участник оформит фрагмент общего полотна-ковра символами и ассоциациями, характерными для Ишима. Эта коллективная работа станет арт-объектом, олицетворяющим единство городской культуры.

— "Творческая лаборатория" — это возможность для горожан по-новому взглянуть на собственные способности, получить поддержку единомышленников и попробовать себя в создании арт-объектов. Мы стремимся развивать в Ишиме культуру творчества и вовлекать в нее самые разные аудитории. Важно, чтобы каждый участник почувствовал, что его идеи могут воплощаться в реальность, — отметил Роман Дробунин, руководитель мультицентра "Моя территория".



18+