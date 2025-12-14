Кому в Тюменской области готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 декабря, в регионе есть 5 тыс. 201 вакантное место в сфере строительства. 2 тыс. 938 - в научной и технической профессиональной деятельности. 1 тыс. 845 - в госуправлении и обеспечении военной безопасности. 1 тыс 717 - в образовании.
Самые высокие зарплаты для соискателей в Тюменской области, в рублях:
226 000 - военнослужащий (рядовой и сержантский состав);
189 000 - машинист крана;
174 600 - инженер-механик;
170 000 - начальник отдела в строительстве; прораб в строительстве;
160 000 - начальник ремонтно-механических мастерских; автомеханик;
139 000 - руководитель группы в промышленности;
138 000 - слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
124 653 - стрелок;
120 000 - инженер по качеству;
112 000 - водитель вездехода;
115 222 - монтажник технологических трубопроводов.
Всего в списке департамента труда и занятости 169 рабочих специальностей и 193 специальности служащих.
В помощь соискателям и работодателям действует интерактивный сайт службы занятости. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204В, корп. 3. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05, - сообщает Вслух.ру.
