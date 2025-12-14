Боль от старой травмы помогли преодолеть тюменские врачи

Мужчина летом получил травму колена и долгое время лечился у хирурга. Сначала думали, что это ушиб, однако, на приеме у специалиста в ОКБ № 1 выяснилось, что повреждено сухожилие четырехглавой мышцы бедра.

Все это время мужчина терпел боль, ограниченное движение в суставе и выглядел подавленным. А трость стала его незаменимым атрибутом в повседневности.

Решить эту проблему оказалось возможно только хирургическим путем. Мужчину направили в травматолого-ортопедическое отделение ОКБ № 1 на хирургическое лечение. Врач-травматолог, ортопед Данияр Янабаев объяснил, что прогноз у пациента хороший и беспокоиться не стоит.

"Особенность ситуации заключалась в том, что травма оказалась не свежей — произошло укорочение сухожилия мышцы, что усложняло восстановление и требовало особого подхода", - рассказал лечащий врач.

Врач-травматолог успешно восстановил сухожилие. Уже на следующий день мужчина мог передвигаться с помощью костылей, а главное без боли, что вселило в него надежду на полное выздоровление.

В течение следующего месяца тюменцу предстоит ходить в коленном ортезе. За это время сухожилие срастется, а после начнется активная реабилитация. После ее завершения мужчина вновь почувствует себя полноценным человеком, - сообщает Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).