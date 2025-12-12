Тюменская ёлка в стиле "Конька-Горбунка" украсила улицу Дзержинского

В честь 210-летия со дня рождения писателя Петра Ершова на улице Дзержинского в Тюмени появились персонажи из его знаменитой сказки "Конёк-Горбунок". Главным украшением стала ремесленная новогодняя ёлка, украшенная игрушками с мотивами тюменского махрового ковра, урало-сибирской и традиционной тюменской домовой росписи, а также элементами наличников.

Как сообщили в городской администрации, все украшения изготовили местные мастера: Наталья Денисова, Надежда Еремеева, Инна Нестерова, Ольга Отраднова, Татьяна Маркина и Дмитрий Пономарев.

В этом году тюменская ёлка вновь поборется за победу в конкурсе "Ёлки России" — в прошлом году она вошла в пятёрку лучших.