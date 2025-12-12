Тюменские модульные дома нашли признание у "Газпрома"

Завод мобильных зданий "ТОИР" из Тюмени производит модульные жилые комплексы и вагон-дома, востребованные на буровых и нефтяных объектах. На Петербургском международном газовом форуме в 2024 году продукция завода получила положительные отзывы от руководства ПАО "Газпром" и "Газпромнефть".

А уже в этом году "ТОИР" пригласили на заседание Научно-технического совета "Газпрома" — мероприятие, доступное только проверенным подрядчикам. Во время презентации модульного жилого комплекса компания получила прямой заказ.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области подчеркнули, что участие в форуме стало возможным благодаря Центру кластерного развития АНО "Агентство инноваций", который компенсировал 70% расходов по программе господдержки для участников Строительно-индустриального кластера Тюменской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".