"Тюменская зима" стартует в экопарке

20 декабря в 11:00 в Затюменском экопарке откроется проект "Тюменская зима", инициированный главой города Максимом Афанасьевым.

Как сообщают в адмиристрации Тюмени, гостей ждут турнир по чужонболу и бамперболу, мастер-класс по лыжным гонкам, показательные выступления по зимнему закаливанию, розыгрыш призов, концерт и полевая кухня.

В этот же день в рамках открытия пройдет фестиваль "КалинаФЕСТ", который развернется сразу на трех площадках. Первая из них — экопарк Затюменский, где программа начнется уже с 8:45 и продлится до 13:00.