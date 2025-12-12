Юным тюменцам торжественно вручат паспорта ко Дню Конституции

Традиционная патриотическая акция "Мы – граждане России" состоится сегодня в штабе общественной поддержки "Единой России".

Свой главный документ — паспорт гражданина РФ — получат юные тюменцы, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Среди них отличники, кадеты, активисты патриотических движений.

Церемония приурочена к знаменательной дате — Дню Конституции Российской Федерации, что придает ей особую торжественность.

Организатором выступает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.