Юным тюменцам торжественно вручат паспорта ко Дню Конституции

Традиционная патриотическая акция "Мы – граждане России" состоится сегодня в штабе общественной поддержки "Единой России".
Свой главный документ — паспорт гражданина РФ — получат юные тюменцы, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Среди них отличники, кадеты, активисты патриотических движений.
Церемония приурочена к знаменательной дате — Дню Конституции Российской Федерации, что придает ей особую торжественность.
Организатором выступает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
