У 13 тюменских водителей свыше полумиллиона неоплаченных штрафов у каждого

В Тюменской области более 94% штрафов за нарушения ПДД оплачиваются вовремя. Однако почти 6,5 тысячи водителей в этом году привлекли к административной ответственности за просрочку платежей.
Среди злостных неплательщиков 168 человек накопили от 50 до 100 неоплаченных штрафов. У 254 человек сумма задолженности составляет от 50 до 100 тысяч рублей, а у 13 водителей — свыше полумиллиона. Данные нарушителей уже находятся в розыске через систему "Паутина".
