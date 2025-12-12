Пенсионерке добавили денег за падение на гололёде

Тюменский областной суд увеличил выплату пенсионерке, пострадавшей из-за неубранного льда на крыльце жилого дома, на 200 тысяч рублей. Теперь общая сумма компенсации составила 600 тысяч рублей.

Как напоминает прокуратура Тюменской области, в феврале 2024 года 65-летняя жительница Тюмени получила тяжелые травмы, поскользнувшись на обледеневшем крыльце. Проверка прокуратуры показала, что управляющая компания не обеспечила должную уборку снега и наледи. Суд первой инстанции присудил женщине 400 тысяч рублей, но после апелляции областной суд добавил штраф за нарушение прав потребителей.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение проконтролирует прокуратура.