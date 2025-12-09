Губернатор в День Героев Отечества созвонился с женой участника СВО

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества – особый день, когда с благодарностью вспоминаем тех, кто защищает нашу страну. Письма, которые приходят от командиров частей, рассказывают о конкретных ребятах, о их стойкости и мужестве.

Герои – не только на линии фронта. Герои живут среди нас. Не так важно, чем они занимаются. Это может быть фельдшер-акушер, учительница, которая передает вместе со знаниями любовь к Родине. Или участник "Боевого кадрового резерва", чей опыт сегодня помогает развиваться нашему региону.

В завершение Года героев в Тюменской области особенно важно напомнить: судьбы людей, их поступки и выбор связаны одной нитью. Героизм начинается с человечности.

Вновь запускаем в Тюменской области "Марафон звонков героям". В Год героев эта инициатива приобретает особый смысл. Вместе с коллегами – депутатами, руководителями, общественниками – созваниваемся с участниками и ветеранами СВО и их семьями, чтобы сказать простые, но очень нужные слова: мы рядом, мы гордимся и ждём домой.

Сегодняшний звонок – супруге гвардии сержанта Артёма Ивашикина. Командир части пишет о нём с большим уважением: надёжный, сильный, поддерживает товарищей, остаётся примером для других. Дома его ждут с особым теплом – семья готовится к пополнению.

Такие разговоры важны. Они дают почувствовать, что в Тюменской области знают своих героев поимённо, помнят о каждом и всегда готовы поддержать родных. Верим в наших воинов. Ждём Артёма и всех ребят домой с Победой.