Тюменцы могут исполнить новогодние желания одиноких пожилых людей

До конца января в Тюменской области проходит благотворительный марафон "Праздник в каждый дом". Акцию организовали Региональный центр активного долголетия и фонд "Старшее поколение", чтобы исполнить небольшие мечты бабушек и дедушек, которые остались одни.

Как это работает?

Узнать желание: Список скромных пожеланий пенсионеров опубликован на сайте фонда "Старшее поколение".

Подготовить подарок: Выберите желание, соберите адресную посылку.

Согласовать передачу: Позвоните координаторам по телефону 8 (3452) 51-77-05, чтобы уточнить детали.

Передать подарок: Принести его можно по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8/4 (с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:30).

Как пенсионерам оставить своё желание? Им или их близким нужно также позвонить по номеру 8 (3452) 51-77-05.

По этому же номеру можно задать все вопросы по акции.

Фото - Благотворительный фонд "Старшее поколение".