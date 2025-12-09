Тюменцы могут исполнить новогодние желания одиноких пожилых людей

До конца января в Тюменской области проходит благотворительный марафон "Праздник в каждый дом". Акцию организовали Региональный центр активного долголетия и фонд "Старшее поколение", чтобы исполнить небольшие мечты бабушек и дедушек, которые остались одни.
Как это работает?
Узнать желание: Список скромных пожеланий пенсионеров опубликован на сайте фонда "Старшее поколение".
Подготовить подарок: Выберите желание, соберите адресную посылку.
Согласовать передачу: Позвоните координаторам по телефону 8 (3452) 51-77-05, чтобы уточнить детали.
Передать подарок: Принести его можно по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8/4 (с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:30).
Как пенсионерам оставить своё желание? Им или их близким нужно также позвонить по номеру 8 (3452) 51-77-05.
По этому же номеру можно задать все вопросы по акции.
Фото - Благотворительный фонд "Старшее поколение".
