Губернатор поздравил тюменскую сборную "Абилимпикс" с рекордным результатом

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками региональной сборной "Абилимпикса".

В своем телеграм-канале он отметил: "В этом году команда показала лучший результат за всё время участия – десять медалей. Это итог огромного труда, силы характера и поддержки наставников. Тюменская область гордится вами".

Особенно он был благодарен ветеранам СВО: "Их участие в чемпионате в Год защитника Отечества и Год героев для нашего региона имеет особый смысл. Фархад Карымов завоевал золото в промышленной робототехнике – сильный и вдохновляющий пример".

Губернатор поблагодарил экспертов и работодателей, ведь тюменские организации снова вошли в число лучших в стране по трудоустройству участников "Абилимпикса".

"Ваши успехи – важная часть развития региона. Желаю новых побед и уверенности в собственных силах", - такими словами он завершил вcтречу.