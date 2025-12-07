В детской библиотеке им. Логунова прошла встреча "Особенные люди"

В Областной детской библиотеке имени Константина Логунова прошла встреча "Особенные люди".

Ребята познакомились с сотрудником Специальной библиотеки для слепых Романом Гармановым и представителями Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Борисом Халиным, Юлией Могильниковой и Иваном Пищулиным. Каждый поделился своей историей.

Роман печатает книги для незрячих шрифтом Брайля, записывает произведения в аудиоформате, настраивает тифлофлешплееры – специальные приборы, с помощью которых можно не только слушать аудиокниги, но и записывать информацию.

Борис работает звукорежиссером на "Радио ВОС" и возглавляет молодежный совет Тюменской областной организации "Всероссийского общества слепых". Борис рассказал, какие виды спорта доступны, в чем их особенности, продемонстрировал инвентарь для игры в настольный теннис.

Юлия работает экскурсоводом интерактивного пространства "Мир на ощупь". Юлия рассказала о приспособлениях, облегчающих быт. Среди них устройства для определения цвета (полезны при выборе одежды) и прибор для контроля уровня жидкости в стакане, изобретенный тюменцем.

Иван – единственный в нашем городе обладатель собаки-проводника по кличке Ультра, которая, несомненно, стала звездой встречи. Иван рассказал о центре подготовки таких собак.

По материалам Областной детской библиотеки им. К. Логунова.