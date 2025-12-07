Тюменцы все чаще ходят в кафе и рестораны

Общепит Тюменской области установил новый рекорд. В октябре 2025 года жители потратили 5 млрд 188,1 млн рублей. Это самый высокий показатель в 2025 году, и он даже побил рекорд 2024-го, установленный в декабре, - 5 млрд 140,3 млн руб.

По данным Росстата, оборот в январе-октябре составил 44 млрд 892 млн рублей. Он вырос на 10,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. По динамике Тюменская область на втором месте в УрФО после Свердловской области, где прирост составил 15,9%.

Исходя из численности населения, каждый житель в среднем тратит около 2 тыс. 760 рублей в заведениях, - сообщает Вслух.ру.