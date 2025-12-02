Тюменские врачи вернули к жизни итальянца

Джанфранко Сурачи гостил в Тюмени у семьи жены летом, внезапно ему стало плохо - остановка сердца, кома. Скорая сработала точно и быстро, дальше в дело спасения включились врачи ОКБ-1.

В ОКБ № 1 боролись за пациента 84 дня. Рентгенхирурги оперативно восстановили кровоток, реаниматологи и медсёстры обеспечили такой уровень ухода, что за всё время у него не возникло ни одного дефекта кожного покрова. Такие результаты достигаются только ежедневной, аккуратной и очень непростой работой команды.

Когда состояние стабилизировали, началась длительная подготовка к транспортировке. Все этапы согласовали, перелёт прошёл успешно. Из Тюмени в Анталью пациента сопровождали специалисты Центра медицины катастроф — для нашего региона это беспрецедентный случай, сообщил губернатор Моор.

Супруга пациента уже из Турина передала слова благодарности. Итальянские врачи отметили, что всё сделано в соответствии с международными стандартами и именно так поступили бы их специалисты.

Александр Моор: