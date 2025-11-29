На тюменских дорогах установили новые фотокамеры

На федеральных автодорогах Тюменской области определены 12 мест на опасных участках дорог, где уже произошли ДТП с погибшими или ранеными людьми. Там установили новые камеры фотофиксации нарушений ПДД.

Места оборудованы специальными балками и боксами, в которых будут размещены камеры, выявляющие превышение скоростного режима, нарушения правил пользования внешними световыми приборами, правил пользования телефоном водителями и нарушения правил пользования ремнями безопасности водителями и пассажирами автомобилей.

Новые камеры фиксации нарушений ПДД будут работать на следующих участках автодорог: автодорога Тюмень-Омск - 85 км, автодорога Тюмень-Ханты-Мансийск – 16 км, 107 км, 194 км, 236 км, 245 км, 411км, 475 км, 521км, автодорога Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к городу Тюмени, Курган-Тюмень): 159 км, 173 км, автодорога Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к городу Ишиму) – 537 км, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.