Могут ли кошки повышать риск развития психических нарушений, ответил врач

"Представители семейства кошачьих являются основными "хозяевами" возбудителя токсоплазмоза. Некоторые исследования показывают, что у пациентов с шизофренией чаще обнаруживаются антитела к паразиту Toxoplasma gondii — возбудителю инфекционного заболевания. Научное сообщество не исключает, что этот недуг может влиять на нервную систему человека, а именно: изменять уровень нейротрансмиттеров (дофамина, глутамата, серотонина) и вызывать хроническое воспаление в центральной нервной системе, что связано с развитием психоневрологических расстройств. Ученые из Австралии в ходе исследований обнаружили, что у владельцев кошек вероятность развития шизофрении примерно в два раза выше по сравнению с теми, у кого нет питомцев. Тем временем выводу специалистов из Дании это подтверждают: анализируя данные около 82 тысяч человек, они пришли к выводу, что инфекция токсоплазмоза может повышать риск шизофрении примерно на 50%", — рассказал ветеринар Сергей Пархоменко.

Впрочем, однозначных доказательств данной причинно-следственной связи нет. По мнению эксперта, многие исследования носят одномоментный характер и не позволяют сделать неоспоримое заключение. Кроме того, влияние токсоплазмоза считается минимальным по сравнению с другими факторами риска, например, наследственностью.

Именно в кишечнике кошки паразит проходит полный цикл развития и попадает с калом во внешнюю среду. Поэтому заражение токсоплазмозом происходит не от питомца, а через почву, воду и немытые продукты. У людей с нормальным иммунитетом процесс инфицирования обычно протекает бессимптомно. Но избегать риска заражения, безусловно, нужно — достаточно мыть руки после контакта с кошками и регулярно чистить лотки", — сообщает АиФ-Тюмень.