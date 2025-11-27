Мать погибшего бойца из Тобольска через суд лишила его экс-жену права на выплаты

Тобольский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску матери погибшего участника специальной военной операции к бывшей супруге её сына. По итогам рассмотрения суд лишил ответчика права на получение предусмотренных законодательством выплат для членов семьи погибшего военнослужащего.

Мать погибшего рассказала, что сын убыл на СВО как только заключил брак, фактически семейных отношений не было, как и совместных, детей, имущества и фамилии. Мужчина погиб в 2025 году в ДНР, а его жена по документам уже через три месяца стала проживать с другим мужчиной. Истец потребовала не только лишить бывшую супругу её сына права на выплаты, но и признать их брак недействительным.

Ответчик с иском не согласилась, указав, что подала заявление о расторжении брака, поскольку супружеская жизнь не сложилась и сохранение семьи было невозможно. Весной 2025 года она вышла замуж по мусульманским обрядам за другого человека.

Судом установлено, что в конце декабря 2024 года ответчик и сын истца заключили брак, в мае 2025 года он расторгнут и на момент гибели сын истца и ответчик супругами уже не являлись. Также подтверждено, что похоронами погибшего бывшая супруга не занималась.

"Суд учел все доводы истца, показания свидетелей, удовлетворил исковые требования истца в части лишения ответчика права на получение выплат, предусмотренных законодательством для членов семьи погибшего участника СВО. Однако суд не нашел оснований для признания брака недействительным, поскольку брак был заключен и прекращен сторонами по обоюдному согласию", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Решение суда не вступило в законную силу.