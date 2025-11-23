В Тюменской области востребованы водители

Тюменские организации примут 1 тыс. 113 водителей автомобилей, для них зарплата до 56 тыс. 599 руб. Есть работа для 70 водителей автобусов с заработком до 53 тыс. 249 руб.

Водители погрузчиков будут получать до 77 тыс. 484 руб., открыто 99 вакантных мест. Для водителей вездеходов зарплата – до 138 тыс. 500 руб., требуется шесть человек.

Всего в списке департамента труда и занятости населения 174 рабочих специальности и 204 профессии служащих.

Интерактивный портал службы занятости https://czn.admtyumen.ru/. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204 В, корп. 3. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05, - сообщает Вслух.ру.