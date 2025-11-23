Спад спроса на жилье при рекордных объемах строительства наблюдается в Тюменской области

К концу года планируется ввести около 2,6 млн м² жилья – на уровне прошлого года. Однако рынок демонстрирует тревожные тенденции. Главная проблема – падение спроса. Уровень распроданности квартир у ряда застройщиков снизился до 55–60%, тогда как банки ориентируются на показатель в 80%. На 2026 год продано лишь 38% запланированного объема жилья.

Причины – высокие ипотечные ставки: базовая ставка достигла 20%, а ставка от 15% уже считается "заградительной", - сообщает Тюменская область сегодня.

– Если учесть, что средняя стоимость квартиры в Тюмени составляет 6,5 млн рублей, то после вычета первоначального взноса, допустим, 20%, сумма кредита составит чуть более 4 млн, – поясняет коммерческий директор компании-застройщика Юлия Файзулина.

Из-за низкой распроданности застройщики замедляют строительство, что ведет к росту себестоимости объектов. При увеличении строительного цикла с 2 до 3 лет маржа снижается с 17–18% до 10%, а при падении распроданности до 75% компании выходят в убыток.

– Маржа застройщика сегодня стремится к 17–18% при строительном цикле в 2 года. Если цикл растягивается с 2 до 3 лет, маржа падает до 10%. А если при этом распроданность падает до 75%, то по факту мы выходим в полномасштабный убыток, – подчеркивает Павел Галкин, председатель правления строительной ГК.

– Мы фиксируем прирост стоимости квадратного метра за 10 месяцев в заречной части города – это и Третий Заречный, и Пятый Заречный микрорайоны. Наблюдается повышение цен и в районе Мыса. Центральная часть города, район КПД, Европейский микрорайон, наоборот, показали снижение стоимости. Но мы не говорим о каком-то глобальном снижении, оно находится в пределах 5%, – уточняет сертифицированный аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина.