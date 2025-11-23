С тюменцами поделились особенностями приготовления настоящих сибирских пельменей

Особенностями приготовления настоящих сибирских пельменей поделилась администратор туристического комплекса "Ялуторовский острог" Татьяна Бурмакина.

"В пельмени добавляли два-три вида мяса: говядина, свинина, можно было еще и оленину или лосятину, курятину. Пельмени получались очень вкусные, сочные. Раньше люди любили собираться семьями и лепить их с запасом на всю зиму, чтобы в случае, если пришли гости, достать заготовленное и быстро отварить. Когда лепили пельмени с детьми, со всеми членами семьи, в процессе зарождались песни, шли разговоры. Так семья становилась дружнее", — говорит Татьяна Бурмакина.

Свои первые пельмени жительница Тюменской области вылепила, будучи еще совсем маленькой - тогда она училась в первом классе. Научила этому делу ее бабушка, которая подготавливала очень хорошее тесто. Татьяна в свою очередь раскатывала сочни — "кругляшки", внутрь которых укладывали мясо, - сообщает Тюменская линия.

"Самое главное — положить начинку аккуратно поглубже. Потом быстро слепить края, чтобы начинка не попадала под тесто. Самые популярные соусы, которые подают к пельменям, — сметана и горчица. Некоторые любят кетчуп, специальные соусы. Также раньше любили макать в уксус. Мне кажется, пельмени — самая универсальная еда. Конечно, такими еще можно назвать пироги, но пельмени — это навсегда! И гостей можно угостить, и самим наесться, и семью всю накормить", — считает администратор Ялуторовского острога.