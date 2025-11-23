В голышмановской больнице появились системы видеоэндоскопии

В Областную больницу №11 (п.г.т. Голышманово) поступили два комплекта современных систем видеоэндоскопии HD-500. Оборудование уже используют в филиалах областной больницы №11 – Юргинской и Аромашевской РБ, где оно используется для диагностики и лечения.

Приобретение стало возможным благодаря региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Оборудование улучшит качество медицинского обслуживания и обеспечит доступность передовых технологий для жителей региона.

"Введение в эксплуатацию видеоэндоскопических систем позволило значительно повысить уровень диагностики и лечения. Эти процедуры крайне важны для раннего выявления онкологических заболеваний, что помогает спасать жизни наших пациентов", - отметил главный врач областной больницы №11 Павел Грибанов.

С начала 2025 года в Юргинской районной больнице уже проведено 519 исследований, включая 367 гастроскопий и 150 колоноскопий. С помощью новых систем врачи успели выявить подозрения на онкологические заболевания у 97 пациентов. Были подтверждены четыре случая злокачественных новообразований в ЖКТ. Также успешно проведены 22 процедуры удаления полипов с использованием петли и 2 процедуры с коагулятором.

Обновление медицинского оборудования в рамках программы модернизации является важным шагом на пути к улучшению здоровья населения региона, - сообщает Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОБ №11 (п.г.т. Голышманово).