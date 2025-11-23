Агрономы рассказали, как обезопасить себя от нитратов

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области посоветовали, как получить здоровый урожай без нитратов.

Нитраты попадают в растения из удобрений, поэтому подходить к вопросам подкормки нужно осознанно. Прежде чем приступать к борьбе с нитратами, важно знать, что они в овощах присутствуют всегда.

У огурцов и кабачков основная часть нитратов содержится в кожуре, у томатов в шкурке, у зелени в черешках, у корнеплодов в плодоножке и кожуре, у капусты в кочерыжке и верхних листьях.

Чтобы минимизировать накопление нитратов в овощах и зелени, необходимо применить немного хитростей, чтобы получить полезный урожай.

Первопричиной повышенного содержания нитратов в овощных и зеленных культурах, это злоупотребление азотными удобрениями и органическими. За месяц-полтора до сбора урожая нужно вообще прекратить азотные подкормки.

Отличными помощниками в борьбе с нитратами могут стать калийные удобрения, они снижают негативный эффект от избытка азота на всех культурах.

Снизить содержание нитратов возможно используя регуляторы роста, такие как Эпин, Циркон, Гумат. Растения продолжат расти, но накапливать нитрат уже не будут.

В уже полученном урожае, тоже можно снизить количество нитратов. Для этого необходимо подержать 30 минут в холодной воде зелень и овощи. За это время соли азотной кислоты перейдут в воду и в продуктах их станет заметно меньше. Замедляют выход нитратов подсаливание и добавление специй. Поэтому соль и приправы лучше вносить в конце варки, - сообщает КП-Тюмень.