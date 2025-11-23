Инклюзивная выставка "КОНЕК" откроется в Тюмени

27 ноября в 19:00 откроется инклюзивная выставка "КОНЕК", приуроченная к 210-летию со дня рождения Петра Ершова. Зрители смогут заново пережить знакомый сюжет, благодаря искренности, непосредственности и смелости коллективного творчества художников и детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Подробная афиша и регистрация доступны в группе "Контора пароходства".

Экспозиция включает 20 работ, созданных 5 авторами: Ксенией Бадановой, коллективом "Дайте стену", Просто Ди, кит.off и Анной Баяновой.

Основой для их творчества послужили рисунки и идеи воспитанников Центра "Родник", который занимается с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС) и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ключевой принцип выставки — диалог между невинным и профессиональным искусством, между детским взглядом и взрослым опытом, - сообщает Мой-портал.ру.

"”КОНЕК” — это пример того, как искусство может стирать границы. Искренность рождается из уникального, не замутненного штампами восприятия детей. Они видят детали, цвета и эмоции сказки иначе — целостно и глубоко. Именно поэтому, когда исчезает различие между “нормой” и “инаковостью”, рождается что-то по-настоящему живое. Сказка Ершова стала неотъемлемой частью нашего культурного кода. Поддерживая и переосмысляя такие традиции, мы не просто отдаем дань уважения прошлому, но и наполняем его живым, современным смыслом", — рассказала Александра Жернова, куратор выставки.