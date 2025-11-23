Богатства своих фондов демонстрируют Ялуторовские музеи

Работа сотрудников музеев города Ялуторовска, как и всех музейщиков, складывается из многих составляющих. И это не только публичное представление материальных ценностей, а, прежде всего, сохранение предметов и коллекций, несущих в себе историческую, краеведческую, культурную ценность.

Специалист по учету музейных предметов проводит первичную регистрацию музейного предмета, присваивает ему уникальный номер, готовит необходимую документацию. Научный сотрудник следит за сохранностью предмета, изучает его, готовит к экспонированию. Самая важная роль у главного хранителя, он помогает взаимодействовать всем отделам музея по фондовым вопросам, контролирует работу фондов структурного подразделения.

Популяризацию музейных фондов реализуют, проводя экскурсии, выставки, мероприятия, семинары на базе открытого фондохранения.

Ялуторовский Краеведческий музей знакомит своих гостей с музейным собранием через экскурсии "Тайны музейного закулисья" для широкого круга посетителей, а самых маленьких - ждут встречи "В гостях у Самоварихи". В ходе экскурсий можно познакомиться с коллекциями музея, уникальными предметами и секретами их хранения.