Назвали 13 сфер Тюменской области, где платят самые высокие зарплаты

По данным Тюменьстат, в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата по итогам января-августа составила 90 тыс. 142 рублей. При этом есть сферы, где платят значительно больше.
В каких сферах Тюменской области платят самые высокие зарплаты:
217 082 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;
212 311 руб. - добыча нефти и природного газа;
189 928 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
172 833 руб. - деятельность воздушного транспорта;
162 870 руб. - производство машин и оборудования;
159 722 руб. - научные исследования и разработки;
129 717 руб. - производство кокса и нефтепродуктов;
118 601 руб. - деятельность финансовая и страховая;
116 159 руб. - производство металлургическое;
110 350 руб. - деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;
107 618 руб. - деятельность в области информации и связи;
106 167 руб. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
105 470 руб. - производство электрического оборудования;
Отметим, что за год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области выросла на 11,5%, - сообщает Вслух.ру.
