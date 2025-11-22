Назвали 13 сфер Тюменской области, где платят самые высокие зарплаты

По данным Тюменьстат, в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата по итогам января-августа составила 90 тыс. 142 рублей. При этом есть сферы, где платят значительно больше.

В каких сферах Тюменской области платят самые высокие зарплаты:

217 082 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

212 311 руб. - добыча нефти и природного газа;

189 928 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

172 833 руб. - деятельность воздушного транспорта;

162 870 руб. - производство машин и оборудования;

159 722 руб. - научные исследования и разработки;

129 717 руб. - производство кокса и нефтепродуктов;

118 601 руб. - деятельность финансовая и страховая;

116 159 руб. - производство металлургическое;

110 350 руб. - деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;

107 618 руб. - деятельность в области информации и связи;

106 167 руб. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

105 470 руб. - производство электрического оборудования;

Отметим, что за год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области выросла на 11,5%, - сообщает Вслух.ру.