Что может привести к антибиотикорезистентности, рассказала врач

В Первую областную клиническую больницу обратилась пациентка с острым тонзиллитом и высокой температурой. Врач — терапевт ОКБ № 1 Ольга Валерьевна Игошина взяла мазок, который подтвердил наличие бактериальной инфекции, назначила антибиотики. Но они не подействовали.

Как выяснилось женщина раньше самостоятельно принимала антибиотики для лечения вирусной инфекции. Это привело к развитию резистентности бактерий — они стали устойчивы к назначенному препарату, что осложнило лечение пациентки.

"Это опасная ситуация. Если при легкой инфекции можно обойтись без антибиотиков, то при травме, сепсисе, других осложнениях ситуация может привести к трагедии", - прокомментировала Ольга Валерьевна.

Пациентке назначили терапию бактериофагами. Их используют для борьбы с бактериальными инфекциями, особенно когда бактерии чувствительные к лекарственным препаратам. Как пояснила Ольга Валерьевна главной причиной антибиотикорезистентности остается чрезмерное использование антибактериальных препаратов.

"Они уничтожают чувствительных к лекарствам конкурентов, оставляя резистентные бактерии для размножения в результате естественного отбора. Несмотря на предупреждение, чрезмерное назначение антибиотиков остается проблемой во всем мире. Также неполный курс лечения, неправильная дозировка или их самоназначение способствуют возникновению устойчивых штаммов бактерий".

Врачи напоминают, что антибиотики не действуют против вирусов. Как и бактерии, вирусы — это крошечные организмы, которые могут проникнуть в организм и вызвать инфекцию. Простуда или грипп — это разновидность вирусов, - сообщает АиФ-Тюмень.