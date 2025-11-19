Одна из школ Югры будет носить имя погибшего военкора Зуева

Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе, в ней же откроют медиакласс, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Похоронен в Тюмени 23 октября. Заявление о том, что школа в Югре, которую Зуев окончил, будет носить его имя, Киселев сделал на церемонии награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Также он пообещал, что в школе откроется медиакласс, который МИА "Россия сегодня" будет курировать.

Ранее в честь фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком, был организован конкурс фотожурналистики, в честь военкора Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области 22 июля 2023 года, медиагруппа учредила студенческую стипендию.