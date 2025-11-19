Бросившую троих детей мать и задолжавшую им более 500 тыс. рулей алиментов лишили родительских прав

Заводоуковский районный суд Тюменской области по иску управления соцзащиты лишил родительских прав в отношении 30-летнюю Алину, в суд на рассмотрения дела она решила не ходить.



Отмечается, что решение принято в инетерсах троих несовершеннолетних детей. Свои требования соцзащита мотивировала тем, что ответчица жизнью детей не интересуется, не общается с ними, не участвует в их содержании и воспитании, алименты на содержание детей не выплачивает. Задолженность по алиментам на 31 марта этого года превышала полмиллиона рублей. Характеризуется женщина отрицательно, неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.