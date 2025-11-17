Более 87% жителей Тюменской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений, заявили власти

Доля жителей Тюменской области, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла с 83,2% до 87,4% за первое полугодие 2025 года, такие цифры приводит губернатор Александр Моор.

Информация была озвучена на заседании Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области, на котором обсуждались результаты реализации региональной программы государственной национальной политики за первое полугодие 2025-го. Было организовано более 180 общественно значимых проектов. Они помогают укреплять взаимное уважение, создают возможности для совместного творчества, общения и взаимодействия представителей разных народов и конфессий. Один из ярких примеров – самый масштабный в регионе конкурс детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани". В нём приняли участие более 4 тысяч детей от 5 до 18 лет.

"Вместе с тем важно понимать: работы ещё много. Президент России Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал инициативу объявить 2026-й Годом единства народов России. Глава государства подчеркнул: идеология агрессивной русофобии, которой руководствуются наши противники, направлена против всех народов страны. Поэтому важно сохранять бдительность, укреплять взаимное уважение и не допускать попыток посеять рознь или подорвать наше единство. Уверенность в том, что общими усилиями мы защитим мир и согласие в Тюменской области, подкрепляется реальными делами", - подчеркнул Моор.