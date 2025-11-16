Акция #Засветись проводится в Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области проводят акции #Засветись, направленные на безопасность пешеходов в темное время суток.
Мероприятия проходят на улично-дородной сети, автостанциях, в торговых центрах, а также в образовательных учреждениях. В мероприятиях принимают участие дети и их родители, представители общественности, волонтеры.
Пешеходов призывают использовать световозвращающие приспособления, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток. Особенно это важно в период межсезонья, пока нет снежного покрова и пешеходов совсем не видно на темных мокрых дорогах, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
