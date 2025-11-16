До 14% беременных женщин сталкиваются с гестационным сахарным диабетом

Гестационный сахарный диабет впервые возникает или диагностируется во время беременности и может привести к серьезным осложнениям для здоровья как матери, так и ребенка. Кроме того, ГСД значительно повышает риск развития сахарного диабета II типа у женщины в будущем.

Как пояснила врач-акушер-гинеколог Лилия Рустемовна Кугаевская, причина ГСД кроется в гормональной перестройке организма. Плацента вырабатывает гормоны, снижающие чувствительность клеток к инсулину, и если поджелудочная железа не справляется с повышенной нагрузкой, уровень глюкозы в крови растет.

Патология часто протекает бессимптомно, поэтому своевременная диагностика критически важна. Стандартный скрининг проводится на сроке 24-28 недель, но женщины из групп риска, к которым относятся имеющие избыточный вес, возраст после 40 лет или наследственную предрасположенность к диабету, обследуются раньше.

Ключевым методом диагностики является пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ). Для достоверных результатов необходима правильная подготовка: анализ сдается строго натощак, после 8-14 часов голода, а за три дня до теста нельзя соблюдать диеты – питание должно быть привычным.

Неконтролируемый ГСД опасен осложнениями. У матери возрастает риск гипертонии и проблем в родах, у ребенка – нарушений дыхания и гипогликемии после рождения. Хорошая новость, по словам врача, в том, что после родов гестационный диабет обычно проходит. Однако перенесшим его женщинам необходима обязательная консультация эндокринолога, так как риск развития диабета II типа в последующие годы возрастает в 7-10 раз, - сообщает Мегатюмень.