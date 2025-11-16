Людям с диагнозом сахарный диабет необходимо наблюдаться у офтальмолога

Сахарный диабет может сопровождаться повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно глаз.

"Диабетическая ретинопатия – состояние, при котором нарушается кровоснабжение сетчатки (перфузия капилляров), развиваются внутриглазные новообразованные сосуды и отек сетчатки. Окклюзия (закупорка) и отек – это основные патологические проявления диабетического поражения сетчатки, причем окклюзия поражает периферические отделы сетчатки, а отек преобладает в центральной ее части – в макулярной зоне", - рассказала заведующий сектором по контролю качества медицинской помощи и медицинской статистики Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог Ирина Немцова.

Проявления диабетической ретинопатии зависят от длительности сахарного диабета. У пациентов при некомпенсированном СД симптомы диабетической ретинопатии встречаются практически в 2 раза чаще, чем при компенсированном.

Диабетическая ретинопатия – одна из главных причин слепоты у людей трудоспособного возраста в развитых странах и входит в число ведущих причин снижения зрения у людей старше 65 лет.

Потому всем пациентам с диабетом рекомендуются регулярные осмотры у офтальмолога с обязательным осмотром глазного дна. Частота визитов определяется индивидуально в зависимости от клинической картины и течения заболевания. Цель таких осмотров – вовремя выявлять и оценивать тяжесть диабетических изменений сетчатки, наблюдать их динамику и выбирать оптимальную тактику лечения, - сообщает КП-Тюмень.