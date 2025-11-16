О трудовых буднях рассказал тюменский участковый

17 ноября в России отмечают День участкового уполномоченного полиции. В преддверии праздника лейтенант полиции Сергей Земеров рассказал о своих трудовых буднях.

– Утро начинается с планерки, на которой мы обсуждаем задачи. Потом получаем заявления от граждан, занимаемся ими. В день может прийти и пять, и пятнадцать заявлений – не угадаешь. Обходим территорию, занимаемся профилактикой. Вообще рабочий день длится восемь часов. Но бывает, что и на срочные задания вызывают, помочь коллегам из уголовного розыска, например, при задержании. Даже по ночам: собираемся и едем.

Иногда праздники тоже приходится встречать на службе. "Могут в усиление поставить. Мы спокойно к этому относимся", – говорит Сергей Земеров.

– Есть ощущение, что сейчас люди не очень осведомлены о том, кто их участковый и к кому можно обращаться за помощью. А вас жители узнают?

–Не все граждане хорошо осведомлены о том, кто их участковый и к кому можно обращаться за помощью. Так, например, в новых домах. Хотя информация висит в подъездах, ее можно найти на и сайте МВД. Можно в управляющую компанию обратиться и спросить, кто ваш участковый. А так люди знают меня: и звонят, и приходят. Проблемных жителей на участке нет. Была одна семья, которая несколько раз ко мне обращалась из-за бытовых конфликтов. Но мы поговорили, муж с женой помирились, и живут сейчас спокойно.

Признается, представлял себе работу участкового "как в кино". В действительности она может быть разной: обходы, профилактика. "Не совсем все, как на экране, конечно. Я работаю четвертый год, но ничего не изменилось в моем отношении к профессии: я по-прежнему увлечен и хочу помогать людям", – поделился лейтенант.

– Помню случай: была весна, снег кругом. Мы с коллегой вышли на обед и увидели, что на земле лежит бабушка. Подошли ей помочь, отвели домой. Как оказалось, дочь даже не знала, что мама ушла. Если бы никого рядом не оказалось, неизвестно, что могло бы случиться. Но с женщиной, к счастью, все хорошо.

Узнать, кто ваш участковый полицейский, можно:

• На сайте МВД России в разделе "Ваш участковый/Отдел полиции" открыть вкладку "Найти по адресу" и ввести адрес проживания.

• В мобильном приложении МВД России.

• На портале "Госуслуги" в разделе "Жилищные услуги" во вкладке "Получить информацию об участковом".

• В ближайшем местном отделении полиции.

• В офисе управляющей компании, - сообщает Тюменская область сегодня.