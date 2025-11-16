Кабинет ранней диагностики в Тобольске помогает выявлять заболевания на ранней стадии

Пациентка стационара проходила профилактической обследование в рамках диспансеризации в областной больнице №3 (г. Тобольск). Женщина не предъявляла жалоб, но в анамнезе — гиперплазия эндометрия, наблюдение у гинеколога.
При осмотре акушер Радмила Мезина отметила гиперемию шейки матки и произвела забор мазка на онкоцитологию. Результат показал изменение клеток и для уточнения диагноза пациентку экстренно направили к гинекологу. После дополнительных обследований и консультации в Медицинском городе было выявлено онкологическое заболевание.
Благодаря внимательности и профессионализму Радмилы Мезиной болезнь удалось выявить на ранней стадии, когда возможно эффективное лечение. Пациентке была проведена операция, сейчас она находится под наблюдением врачей-гинекологов и чувствует себя хорошо.
Акушерка обратила внимание и на другую пациентку, при осмотре которой она обнаружила образование на ухе и также экстренно оформила направление к онкологу с предварительным диагнозом базалиома. Исследование подтвердило диагноз. Пациентке было проведено лечение, и прогноз также оказался благоприятным, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).
Профилактические осмотры позволяют обнаружить опасные заболевания до появления симптомов. Даже если человек чувствует себя хорошо, важно регулярно проходить обследования — это возможность сохранить здоровье и жизнь, — отмечает Радмила Мезина.
