Долгострой и электропровод с дерева по просьбе жителей убрали в Тюмени

На перекрестке улиц Народной и Майского проезда в Восточном округе Тюмени снесли недостроенное здание. Оно не один год портило местные виды - горожане опасались инцидентов, которые могли произойти с детьми на объекте, и обращались в приемную депутата Тюменской гордумы Павла Девайкина с просьбой повлиять на ситуацию.

"По обращениям велась работа, проходили переговоры с собственником участка. После ряда встреч им было принято решение снести недострой. И это, конечно, здорово улучшило городскую среду в нашем районе!" - сообщил Девайкин и поблагодарил специалистов городской администрации за активное участие в решении проблемы.

Вопрос с электропроводом, который после ремонта детсада №92 на улице Игримской оказался закрепленным на дереве, решился более оперативно. После обращения горожан депутат гордумы Георгий Муратов сразу направил запросы в СУЭНКО и Управу Ленинского округа. Благодаря оперативным действиям коммунальных служб в кратчайшие сроки специалисты демонтировали опасный провод, убрали неиспользуемый опорный столб и перевели электроснабжение детсада на безопасную схему. Георгий Муратов поблагодарил руководство управы, подрядчика по благоустройству и электроснабжающую организацию за слаженную работу и оперативное реагирование.