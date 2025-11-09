Почему прогноз погоды может "ошибаться"

Синоптик Илья Винштейн считает, расхождения между прогнозами погоды в приложениях и реальной ситуацией связаны с тем, что большинство популярных сервисов показывают не проверенные синоптиками данные, а "сырые" результаты компьютерного моделирования. Как отметил эксперт, такие прогнозы публикуются без проверки со стороны специалистов. Поэтому многие популярные прогностические сайты не раскрывают параметры оправдываемости своих данных.

Особенно заметны ошибки летом, когда преобладают конвективные процессы — образование кучево-дождевых облаков, вызывающих кратковременные ливни и грозы. Современные модели пока не могут точно предсказать развитие отдельных облаков, поскольку чем меньше объект, тем сложнее его рассчитать. Локальные летние ливни остаются самой сложной задачей для прогнозирования.

"Тем не менее в этом направлении уже достигнут значительный прогресс: существуют модели высокого разрешения, которые лучше справляются с конвекцией. Однако повторюсь, прогнозы таких моделей не публикуются на популярных сайтах — там используются более упрощенные схемы, предназначенные для предоставления общей информации", - говорит Илья Винштейн.

Что касается точности прогнозов, то температура на сутки вперед оправдывается в 94–95% случаев, а осадки — в среднем на 87%. Летом, из-за локальных ливней, точность прогноза осадков снижается до 80%, - сообщает АиФ-Тюмень.