Как не совершать импульсивные покупки, посоветовал эксперт

11:21 09 ноября 2025
Импульсные покупки, которые в итоге могут привести к незапланированным тратам. Как сохранить бюджет и сделать выгодные приобретения, как рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Эксперт советует заранее составить список необходимых товаров и определить для них четкий бюджет. Это поможет избежать спонтанных решений. Также важно сравнивать цены в разных магазинах, поскольку некоторые продавцы искусственно завышают стоимость перед началом акций, - сообщает КП-Тюмень.

Эксперт рекомендует пользоваться программами лояльности и промокодами, а также планировать покупки заранее, добавляя товары в корзину и оплачивая их там, где предложение окажется наиболее выгодным. Особое внимание он советует обратить на несезонные товары: "Реальную выгоду от покупок в период распродаж можно получить, приобретая несезонные товары".

