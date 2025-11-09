Тачки и буржуйки для земляков на СВО готовят тюменские волонтеры

Волонтеры штаба "Один за всех, все за одного" из Вагая при содействии предприятия "Паритет" варят "буржуйки" для передовой, готовят партию носилок и одноколесные тачки. Грузы уходят на склады в Краснодон и Курск.

Руководитель штаба "Один за всех, все за одного" Татьяна Агафонова рассказала, как все

начиналось и поделилась последними достижениями. Объединились они в 2023 году, чтобы поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции, у многих на фронте близкие и друзья. Здесь плетут маскировочные сети, шьют накидки, изготавливают эвакуационные носилки, окопные свечи, организовывают благотворительные ярмарки, собирают всю необходимую гуманитарную помощь, - сообщает Тюменская линия.