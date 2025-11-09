В 2026 году получать стипендии главы города смогут 250 тюменских школьников

Продолжится выплата стипендий главы города Тюмени одаренным школьникам, это запланировано в бюджете на 2026 год.

170 ребят будут получать стипендии за достижения в учебе, победы в олимпиадах, еще по 40 – за успехи в культуре и в спорте. Ежемесячная выплата составит по 2000 рублей на человека. На эти цели из казны планируют выделить 6 млн рублей.

Еще 6 млн 480 тыс. рублей пойдут на ежемесячную выплату будущим преподавателям, кто учится на целевом обучении. Стипендия для них составляет 5000 рублей в месяц. В следующем году ее продолжат получать 108 человек.

Стипендии главы города за успехи в учебе появились более 10 лет назад. С 2018 года начали поощрять достижения в творчестве и спорте. С 2025 года увеличили размер выплат в два раза, до 2000 рублей, и число получателей – с 200 до 250, - сообщает Вслух.ру.