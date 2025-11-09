Можно ли бороться с аллергией на холод, ответили тюменцам

Холодовую крапивницу или аллергию на холод сразу можно заметить на открытых участках тела – щеках, руках. Как бороться с заболеванием, рассказала врач-аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Мария Грахова.

– Холодовая крапивница – это одна из форм индуцированной крапивницы, которое сопровождается появлением зудящих волдырей по типу укусов комаров и отеков на участках тела, которые переохлаждаются. Чаще всего это те участки, которые не защищены одеждой от холода - лицо, кисти рук, но в ряде случаев это может быть и в тех местах, которые защищены одеждой, – рассказала она.

По словам врача, в этом случае требуется исключение очагов хронической инфекции, но чаще всего эта ситуация не имеет определенной причины.

– Патогенез этого заболевания связан с патологической активацией тучных клеток в ответ на воздействие низкой температуры и массивный выброс гистамина - в связи с чем, антигистаминные второго поколения являются препаратами выбора, – разъяснила иммунолог.

Погода в Тюменской области переменчива. Сегодня может быть -9, а уже завтра +1. И людям с аллергической реакцией на холод важно отслеживать все эти изменения.

– К сожалению, такие люди вынуждены всю зиму избегать выхода на улицу, ограничивать холодные напитки, мороженное и купание в холодной воде, иначе ситуация может приобрести жизнеугрожающий характер. Антигистаминные препараты, хоть и рекомендованы, но малоэффективны. Очень опасно пить и употреблять внутрь холодные продукты и напитки, - уточняет Тюменская область сегодня.