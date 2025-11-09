Школьники посетили областную больницу №23 в Ялуторовске

Гостями сотрудников областной больницы №23 (г. Ялуторовск) стали учащиеся медицинского класса. Тема встречи "Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение" заинтересовала школьников.

Для многих ребят это стало первым погружением в мир высокотехнологичной малоинвазивной хирургии — направления, которое кардинально меняет современную медицину.

Учащимся рассказали как с помощью тончайших катетеров и проводников врачи работают внутри сосудов. Показали, каким образом рентгеновское излучение помогает визуализировать процесс в реальном времени и информировали о том, какие заболевания можно диагностировать и лечить этим методом.

Ребята пообщались с заведующим региональным сосудистым центром, врачом- кардиологом Романом Макаровым, врачами рентгенэндоваскулярными хирургами Виктором Быхановым и Сергеем Васильевым, - сообщает Дарья Морозова, пресс-секретарь ОБ №23 (г. Ялуторовск).

Ребятам показали и оборудование операционной — ангиографический комплекс, мониторы; примеры диагностических снимков и ангиограмм с пояснениями.

Заведующий региональным сосудистым центром Роман Макаров заметил, что "такие встречи — первый шаг к осознанному выбору профессии. Для нас же это — инвестиция в будущее медицины. Мы верим: среди этих ребят есть те, кто через несколько лет пополнит ряды высококвалифицированных специалистов."