2 % составит туристический налог в Тобольске и Тюмени

Туристический налог будет включен в стоимость проживания в гостиницах, отелях, базах отдыха, санаториях. Об этом сообщили на заседании общественного совета управления ФНС России по Тюменской области.

Туристический налог будет действовать с 1 января. Решение о его введении принято на заседаниях Тюменской и Тобольской гордумы еще в октябре.

Плательщиками туристического налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан, - сообщает Тюменская линия.