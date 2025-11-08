Более 35,8 тыс. рублей в месяц тратит каждый тюменец в магазинах

По данным Тюменьстата, за январь-сентябрь 2025 года граждане оставили на кассах 524 млрд 303,9 млн рублей. Для сравнения: в 2024 году общий чек составил 480 млрд 396 млн рублей. По обороту регион на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей.

Традиционно основная часть расходов приходится на непродовольственные товары: за девять месяцев за них заплатили 272 млрд 559,7 млн рублей – на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом. За продукты, напитки и табачные изделия жители отдали 251 млрд 744,3 млн рублей. Прирост составил 4,3%.

Шопинг в среднем обходится одному жителю в 35 тыс. 810 рублей в месяц. Из них 17 тыс. 194 руб. уходит на продукты, напитки и табак. Еще 18 тыс. 616 руб. – на непродовольственные товары, - сообщает Вслух.ру.