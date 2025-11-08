Всероссийский турнир среди слепых проходит в тюменском "Роднике"

До 9 ноября продлятся соревнования по настольному теннису продлятся на базе тюменского Центра комплексной реабилитации "Родник".
За первенство сразятся юные спортсмены из шести регионов — Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Удмуртской Республики и Башкортостана. Всего 37 юных теннисистов в двух категориях: юноши/девушки 12-14 лет и 15-17 лет.
Игра для незрячих спортсменов сочетает в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Спортсмены используют ракетку, мяч со стальными шариками внутри и перчатку для защиты руки от ударов мяча. Игра проходит в светонепроницаемых масках.
"Ребята играют в 2 этапа: предварительный, полуфинальный и финальный. Это единственные соревнования, которые идут поэтапно, чтобы в следующем году мы могли провести первенство России", — пояснила главный судья соревнований Ирина Борисова, старший тренер сборной команды Российской Федерации по настольному теннису (спорт слепых).
Участников соревнований поприветствовали начальник управления по физической культуре и спорту областного Департамента физической культуры и спорта Александр Шатохин, член Совета Всероссийской Федерации спорта слепых Вячеслав Голдинов, председатель региональной Федерации спорта Дмитрий Потреба и трехкратный чемпион Параолимпийских игр Николай Полухин.
12+
По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).
